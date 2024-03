Silberregen für die TSG 1862 Weinheim

Nicole Rech steht dreimal im Finale

Am gleichen Tag ging es für Nicole Rech noch im Dameneinzel O45 weiter. Hier spielte sie sich mit viel Routine und Spielübersicht ins Halbfinale. Am Folgetag dann die Fortsetzung: Nicole Rech schlug zunächst gegen ihre spätere Doppelpartnerin Jennifer Frahm (TV Zizenhausen) auf – und siegte in drei Sätzen (18:21/21:12/21:7). Im Finale gegen die mehrfach ausgezeichnete Claudia Vogelgsang kämpfte Rech zwar tapfer, unterlag aber in zwei Sätzen (17:21/16:21).