Spitzenreiter Heddesheim strauchelt

Nie zur Form gefunden

Auch nach Wiederanpfiff schwächelte die SGH in diversen Situationen und konnte so nicht die durchaus mögliche Aufholjagd starten. Die Gäste spielten weiter ihr Spiel und erzielten auch in der zweiten Halbzeit zu viele einfache Tore – nach schwachen Abschlüssen oder technischen Fehlern auf Heddesheimer Seite. Die Gastgeber versuchten, mit dem siebten Feldspieler zum Erfolg zu kommen, aber auch dieses Mittel fruchtete nicht. Punktgleich mit dem TV Hardheim steht man jetzt aber noch immer auf Platz zwei der Tabelle, wo die Löwen nach Dossenheim und dem Heimspiel gegen Viernheim dann am 20. April antreten müssen. Noch ist nichts verloren. gei