SRC Viernheim und KG Sulzbach-Laudenbach schließen sich zusammen

Sportlich sind die meisten Entscheidungen vor dem letzten Kampftag in den Ringer-Ligen schon gefallen, da kommt es doch noch zu einem Paukenschlag: RSC Laudenbach, KSV Sulzbach und SRC Viernheim werden ab dem kommenden Jahr eine Kampfgemeinschaft bilden – mit der höchsten Mannschaft in der Oberliga. Der SRC Viernheim wird seine Mannschaft aus der 2. Bundesliga zurückziehen. Das Derby gegen die Kurpfälzer Löwen heute in der Waldsporthalle gegen die RG Kurpfälzer Löwen ist also der vorerst letzte Auftritt der Viernheimer in Deutschlands zweithöchster Ringklasse.