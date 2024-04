Starke Auftritte von FV Leutershausen und TSG Lützelsachsen

Es war eine absolut einseitige Partie, die sich nur wenige Minuten Luftlinie entfernt vom Blütenweg auf dem Sportplatz des FV Leutershausen abspielte. „Respekt an Hochstätt, dass sie das Spiel so durchgezogen haben“, zeigte FV-Spielleiter Marcel Fischer Anerkennung für den über die kompletten 90 Minuten chancenlosen Auftritt der Mannheimer.

Matthes als Vorbereiter

Leutershausen zeigt beim 3:1 in Ilvesheim ein starkes Defensivverhalten und gefällt durch gutes Umschaltspiel. Lützelsachsen lässt in Gartenstadt kaum etwas zu.

Lützelsachsen: Beutel als Edeljoker

Trainer Frank Schüßler reagierte in der Pause und brachte Konstantin Beutel und David Wehner in die Partie – ein feines Händchen, wie sich später herausstellen sollte. Einen Eckball verwertete Beutel zum 1:3 (56.). Nach Oliver Gunds 2:3 (60.), war erneut Beutel zur Stelle und markierte das 2:4 (63.). Beutel zum Dritten hieß es dann in der 69. Minute – der Angreifer jagte einen Strahl aus 25 Metern in die Maschen zum 2:5-Endstand.