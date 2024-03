Richtig gute Laune haben derzeit Handballer und Fans des TVG Großsachsen. Auch gegen TuS Schutterwald ritt der TVG seine Welle in der Nichtabstiegsrunde der beim 36:30 (17:14) weiter. Grund zum Ärger gab es maximal durch die Bietigheimer Schiedsrichter Mauritz Möller und Patrick Neumann, die sowohl sich als auch die beiden Teams in einem an für sich fairen Oberliga-Handballspiel mit der frühen Verteilung von Zeitstrafen unnötig unter Druck setzten. Am Ausgang der Partie hätte dies nichts geändert, allenfalls daran, dass vielleicht doch noch ab und an Abwehrarbeit stattgefunden hätte.