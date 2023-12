SV Waldhof: Die wirklich allerletzte Chance

Fangen wir doch einmal mit einer positiven Nachricht an, denn die waren rund um den SV Waldhof zuletzt ja rar gesät. Der Fan-Club „Doppelpass“ gab am Freitag bekannt, der SVW-Jugend insgesamt 750 Trinkflaschen zu spenden. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr bei den Waldhöfer Talenten ist also künftig gesichert, doch auch im Unterbau beobachtet man den Absturz der seit elf Pflichtspielen sieglosen Profi-Mannschaft mit großer Sorge. Manch frustrierter Fan versteigt sich mittlerweile schon zu der These, der SVW schicke in dieser Seuchensaison ohnehin nur elf Flaschen auf die Plätze der 3. Liga.