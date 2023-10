SV Waldhof: Gruselig schwach beim 1:3 gegen Dortmund II

Die Krise des SV Waldhof in der 3. Liga spitzt sich weiter zu: Nach der verdienten 1:3 (1:2)-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund II am Freitagabend droht den Mannheimern am zwölften Spieltag der Absturz auf einen Abstiegsplatz. Die aktuelle Formkurve des SVW bleibt besorgniserregend: In den vergangenen sieben Spielen gelang dem SVW nur ein Sieg, der Auftritt gegen die U23 des BVB glich stellenweise einem sportlichen Offenbarungseid.