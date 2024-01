SV Waldhof: Kurze Auszeit nach dem Trainingslager

Um 12.45 Uhr landete der Flug XQ150 der türkischen Ferien-Linie SunExpress am Sonntag sicher auf dem Stuttgarter Flughafen. Danach ging es für die Profis des SV Waldhof mit dem Mannschaftsbus nach Mannheim, und zurück am Alsenweg verabschiedete Trainer Rüdiger Rehm die 27-köpfige Reisegruppe bis Dienstag erst einmal in ein paar freie Stunden.