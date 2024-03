SV Waldhof meldet sich mit einer Sensation zurück

Den Lichtblick nach Wochen im Tunnel des Misserfolgs wollte sich Marco Antwerpen auch vom Ergebnis des wichtigsten Waldhof-Rivalen nicht vermiesen lassen. „Es ist uninteressant, was die Konkurrenz macht“, sagte der SVW-Coach nach dem 3:1 (0:1)-Coup gegen Tabellenführer Jahn Regensburg am Samstag. Parallel zum SVW hatte auch der Hallesche FC mit dem 1:0 gegen Dynamo Dresden überraschend einen Aufstiegskandidaten geschlagen. Wenn Arminia Bielefeld am Sonntagnachmittag wie zu erwarten gegen den kriselnden SC Verl gewinnen sollte, würde der Mannheimer Rückstand aufs rettende Ufer weiter vier Punkte betragen.