SV Waldhof verlässt sich in Duisburg nicht auf Rechenspiele

Trainer des Teams der Stunde in der 3. Liga zu sein, hebt verständlicherweise die Stimmung. Bester Laune schritt Marco Antwerpen am Mittwochmorgen in den Presseraum des Carl-Benz-Stadions, um über die Partie beim MSV Duisburg (Freitag, 19 Uhr) Auskunft zu geben. Die Erfolgsserie mit fünf Spielen ohne Niederlage und 13 von 15 möglichen Punkten in den vergangenen Wochen hat bei den Mannheimern die Blockaden einer lange verkorksten Saison komplett gelöst.