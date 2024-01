SV Waldhof: Zwischen Anspannung und Zuversicht

Der etwas blassere Teint an Marcel Seegerts Beinen deutete es zum Trainingsauftakt des SV Waldhof am Mittwochvormittag an: Viel Zeit für einen Kurztrip in die Sonne blieb den Profis des SV Waldhof in der Weihnachtspause diesmal nicht. „Quatsch, das sind meine neuen weißen Leggins“, scherzte der Kapitän des Mannheimer Drittligisten, räumte dann aber ein, dass auch er sein individuelles Fitnesstraining in den heimischen Gefilden absolviert hatte. Aber selbst wenn die Auszeit seit dem letzten Spiel am 20. Dezember gegen den TSV 1860 München dieses Mal nur 14 Tage kurz war, kam die Pause zur richtigen Zeit und genügte wohl für die meisten, um die Köpfe nach einer nervenaufreibenden Hinserie wieder etwas freizubekommen.