SVW im Duell der Enttäuschten

Der Regen schmolz am Montag den letzten Schnee in der Kurpfalz zusammen, den Frust beim SV Waldhof nach dem bitteren 1:2 zum Neustart der 3. Liga in Lübeck dürfte er dagegen nicht wegewaschen haben. Dafür setzte die zusätzliche Nässe dem Trainingsgelände am Alsenweg zu. „Wir mussten schon schauen, wo wir eine trockene Ecke finden“, berichtete Waldhof-Trainer Rüdiger Rehm nach der Nachmittagseinheit, die nach der Regeneration am Sonntag genügen musste, um für die Partie gegen Dynamo Dresden am Dienstagabend (19 Uhr) bereit zu sein.