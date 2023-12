Theo Straub im Nationalteam

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk erhielt Theo Straub zwei Tage vor Heiligabend per Telefon: Martin Heuberger, Bundestrainer der U20-Handballer, meldete sich beim 19-jährigen Rechtsaußen der Rhein-Neckar Junglöwen. Durch das Zweitspielrecht bei Zweitligist Eulen Ludwigshafen auf ihn aufmerksam geworden, nominierte er den Hohensachsener für einen U20-Lehrgang nach Großwallstadt nach. Los geht es für Straub, der seine ersten Handballschritte in Großsachsen und bei der TSG 1862 Weinheim machte, bereits am 2. Januar, ehe es dann Tags drauf mit dem Flugzeug über Madrid nach Ciudad Real geht. In der Quijote Arena findet ein Vier-Länder Turnier statt. der DHB trifft auf Portugal (Donnerstag, 4. Januar, 17.30 Uhr), Frankreich (Freitag, 5. Januar, 13 Uhr) und zum Abschluss auf Gastgeber Spanien (Samstag, 6. Januar, 20.30 Uhr).