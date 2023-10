Theo Straub spielt künftig auch 2. Bundesliga

Die Eulen Ludwigshafen haben auf den Ausfall von Rechtsaußen Pascal Durak reagiert und Theo Straub von der zweiten Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen bis zum Saisonende mit Zweitspielrecht ausgestattet. Linkshänder Durak muss sich in der Atos-Klinik in Heidelberg einer Schulteroperation unterziehen. Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler und Trainer Johannes Wohlrab freuen sich, „im Zusammenspiel mit den Löwen einem Talent aus der Region die Chance zur Weiterentwicklung zu geben.“

Theo Straub, übrigens auch freier Mitarbeiter unserer Zeitung, wird weiter in der 3. Liga für die Junglöwen auflaufen und für die Eulen auf Torejagd gehen. Beim 27:27 der Junglöwen bei TGS Pforzheim war der fast 19-Jährige sechsfacher Torschütze. Der Hohensachsener lernte das Handball-ABC einst bei der SG Bergstraße und in Weinheim. „Für mich ist das die perfekte Option, Erfahrung in der 2. Liga zu sammeln, so viel Spielzeit wie möglich zu bekommen. Das will ich nutzen, nachdem das Fenster für mich so weit aufgegangen ist“, freut sich Straub.