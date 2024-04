Thorsten Damm wird Interimstrainer beim VfR Mannheim

Der VfR Mannheim stemmt sich gegen den Abstieg. Der Fußball-Oberligist hat im Jahr 2024 noch kein Pflichtspiel gewonnen. Am Samstag steht ein wohl richtungsweisendes Heimspiel gegen den ebenfalls stark gefährdeten FSV Bietigheim-Bissingen an. VfR-Sportdirektor Hakan Atik, der die Mannschaft eigentlich bis zum Saisonende als Coach hätte betreuen sollen, hat am Dienstagabend das Traineramt abgegeben.