Trainerduo beim TSV Sulzbach II verlängert

Die sportliche Bilanz nach der Vorrunde in der Fußball-B-Klasse: 13 Spielen, vier Siege, ein Unentschieden und acht Niederlagen. Doch am Tabellenstand misst sich die zweite Mannschaft des TSV 1887 Sulzbach nicht vorrangig. „Wir sind total froh, endlich in der Staffel 3 einquartiert worden zu sein und Derbys spielen zu können. Und auch mit der Entwicklung der Spieler sind wir sehr zufrieden. Darum war es auch keine Frage, mit unseren Trainern Matthias Seiler und Lukas Wolf zu verlängern und das gleich für zwei Jahre“, sagte Alexander Gramlich von der Spielleitung. „Zusammen mit Sebastian Kobald, der alles rund ums Team organisiert, haben wir da ein echt tolles Trio.“ Kontinuität ist in Sulzbach Trumpf: Der TSV hatte vor einigen Wochen schon mit Erstmannschafts-Trainer Ümit Erdem verlängert.