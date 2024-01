Mit dem jüngsten 4:1-Erfolg beim Halleschen FC sendete der SV Waldhof am vergangenen Freitag ein deutliches Lebenszeichen, doch den Job von Trainer Rüdiger Rehm konnte das offenbar nicht mehr retten. Am Mittwochabend um 20.30 Uhr ließ der abstiegsbedrohte Mannheimer Fußball-Drittligist die Bombe platzen und machte die Beurlaubung des 45-Jährigen öffentlich, der erst im Sommer zum SVW kam und dort eigentlich längerfristige Aufbauarbeit leisten sollte. Den Nachfolger Rehms präsentierten die Kurpfälzer im selben Atemzug gleich mit: Marco Antwerpen soll den SV Waldhof vor dem Sturz in die Drittklassigkeit retten.