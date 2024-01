Fußball

Transfergerüchte: Immer wieder fällt der Name Waldhof

Dass Fußball-Drittligist SV Waldhof personell nachlegen muss, ist bekannt. Deshalb wird der Name der Mannheimer in der Gerüchteküche immer wieder genannt. Sogar an einem Ex-Spieler aus der Oberliga soll der SVW Interesse haben.