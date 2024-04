Trotz Play-off-Aus: EM-Sticker für Waldhof-Spieler Laurent Jans

Es war ein bitteres Jubiläum für Waldhof-Verteidiger Laurent Jans. In Georgien bestritt der Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft am 21. März zwar sein 100. Länderspiel, doch die Freude darüber hielt sich in Grenzen: Die „Roten Löwen“ unterlagen in Tiflis mit 0:2 und schieden somit im Halbfinale der EM-Play-offs aus – trotz großer Unterstützung.