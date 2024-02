TSG 1862/09 bejubelt drei Kreismeistertitel

In der Sporthalle des SV Waldhof am Mannheimer Alsenweg fanden die Finals der Futsal-Hallenkreismeisterschaft statt. Mit von der Partie waren auch die A-, B- und C-Junioren der TSG 1862/09 Weinheim – und das erfolgreich. Alle drei gewannen den Titel!

Den Anfang machten die C-Junioren. Im ersten Spiel gelang ein 2:0-Sieg gegen den VfB Gartenstadt. Auch gegen die SG Oftersheim setzten sich die Weinheimer, wenn auch knapp, mit 1:0 durch. Im letzten Gruppenspiel gegen den SC Olympia Neulußheim 2 wurde es beim 3:0 wieder etwas deutlicher. Das Halbfinale war erreicht: Gegen den VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau traf Nils Michl zum 1:0 – das Tor zum Finale. Hier spielte Weinheim gegen die SpVgg Wallstadt und bekam dort das erste und einzige Gegentor des Turniers. Doch davon ließen sich die Weinheimer nicht abschrecken und gewannen am Ende durch Tore von Mats Beckenbach und Marlon Jacobi mit 2:1. Dabei hätte der Sieg am Ende sogar noch höher ausfallen können, wenn man die Chancen besser genutzt hätte. Weiter geht es für die C-Junioren am 24. Februar in Ettlingen, wo es um den Badische Futsal-Titel geht.