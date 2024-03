TSG 1862/09 Weinheim: Der Kapitän bleibt an Bord

„Es war schon nicht einfach, Spieler wie Kuhn, Schwöbel, Marsal oder Anhölcher im Sommer 2023 für uns zu begeistern, noch schwerer war es aber jetzt, sie zu halten“, räumt Abele ein. Das Quartett hat sich seit seiner Ankunft in Weinheim im Sommer 2023 zu einem festen Bestandteil der Startelf entwickelt, auch Kapitän Yannick Schneider und Spielmacher Gaetano Giordano sind bei Abele in der Regel gesetzt. Knauer und Zimmermann können ebenfalls getrost als Stammspieler bezeichnet werden, Ilya Ertanir pendelt zwar zwischen Bank und Startelf, hat sich aber ebenfalls prächtig eingefügt. Einzig Oliver Seitz kam seit seinem Wechsel im Sommer noch nicht so richtig in Fahrt, mehrere Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück – wenngleich auch seine Qualitäten unbestritten sind.

„Sie sind ja gerade erst ein paar Wochen hier“, sagt Abele; Ludwig kam verletzungsbedingt noch gar nicht zum Einsatz. Gleichwohl habe der Verein das Duo „nicht nur für ein halbes Jahr geholt“, merkt Abele an – was auf eine längere Zukunft in Weinheim schließen lässt. Zudem kündigt der Trainer an: „Sie werden auf jeden Fall in Kürze ein neues Angebot vorgelegt bekommen.“