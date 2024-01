TSG Badenia lädt zum Turnierwochenende der Lateinformationen

Die Tanzsportgemeinschaft (TSG) Badenia Weinheim lädt am kommenden Wochenende zum Turnierwochenende der Lateinformationen ein. Bei insgesamt drei Turnieren messen sich Teams aus ganz Süddeutschland am 20. und 21. Januar in der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Breslauer Straße 60, Weinheim).

Was erwartet die Besucher beim Turnierwochenende der Lateinformationen?

Beim Formationstanz zeigen in der Regel acht Paare in einer sechsminütigen Choreografie ihr tänzerisches Können zu lateinamerikanischen Rhythmen. Die fünf Wertungsrichter haben dabei keine leichte Aufgabe: Sie bewerten die Musikalität, tänzerische Qualität, dynamische Bilderwechsel, Synchronität sowie die sogenannten „Team Skills“ und sollen am Ende den Sieger küren.

Foto: Harald Albrecht Die „Tigers“ der TSG Badenia Weinheim tanzen in der Zweiten Bundesliga Süd. Bei ihrem Heimturnier am Samstag streben sie nun eine weitere Spitzenplatzierung an.

Welche sportlichen Ziele verfolgt die TSG Badenia Weinheim bei ihrem Heimturnier?

Das beste Gesamtpaket möchte natürlich auch die Lateinformation „Tigers“, das A-Team der TSG Badenia Weinheim, am Samstag, 20. Januar, mit ihrer Choreografie „Avatar“ zeigen. Erklärtes Ziel ist es, „um die vorderen zwei Plätze zu tanzen“. Die Mannschaft geht mit weiteren sieben Teams in der Zweiten Bundesliga Süd an den Start.

Welche Erfolge haben die „Tigers“ in der jüngeren Vergangenheit erzielt?

Am 7. Januar konnten die Weinheimer die Turniersaison in Ludwigsburg mit einem souveränen dritten Platz eröffnen (Wertung: 23322). Nun freuen sie sich natürlich darauf, sich auch vor heimischem Publikum präsentieren zu dürfen. Nicht zuletzt die Teilnahme am Aufstiegsturnier zur ersten Bundesliga, welches der Verein im Mai ausrichtet, ist ein hoher Ansporn für die Tigers.

Schicken die Gastgeber noch weitere Teams ins Rennen?

Am Sonntag, 21. Januar, hat das B-Team der TSG Badenia, die „Exotics“, den Heimvorteil beim Turnier der Regionalliga Süd TBW. Gegen sechs weitere Teams aus Baden-Württemberg und Hessen möchten sie sich den Ligaerhalt sichern. Ein weiterer Programmpunkt an diesem Tag ist das Turnier der Hobbyliga. Hier gibt es eine Premiere für die TSG Badenia: Zum ersten Mal betritt das im Mai 2023 gegründete C-Team, die „Diamonds“, das heimische Tanzparkett. Die Nachwuchstänzer ertanzten sich bereits am vergangenen Wochenende die Silbermedaille bei ihrem Turnierdebüt in Ulm.

Worauf dürfen sich die Besucher besonders freuen?

Für viel Spannung und Tanzen auf hohem Niveau ist laut Mitteilung der TSG Badenia am kommenden Wochenende gesorgt. Die Weinheimer Tänzer sowie alle teilnehmenden Mannschaften freuen sich demnach über möglichst viele Zuschauer. „Man sollte sich dieses Tanzsport-Highlight in Weinheim nicht entgehen lassen. Das Parkett wird glühen,“ sagt Emanuil Karakatsanis, Vorsitzender der TSG Badenia sowie langjähriger Erfolgstrainer.

