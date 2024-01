TSG Badenia Weinheim sorgt für die Sensation

Die Tanzsportgemeinschaft Badenia Weinheim hatte das mittlerweile traditionelle Formationsturnier in der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule ausgerichtet. In Turnieren drei verschiedener Ligabereiche wurden die besten Lateinformationen gekrönt. Dabei schafften die Weinheimer Gastgeber eine Sensation: In gleich zwei Turnieren blieb der Goldpokal zuhause.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das A-Team, die Lateinformation Tigers, startete in ihrem zweiten Turnier der 2. Bundesliga Süd. Zwei Wochen zuvor hatten sich die Weinheimer bereits Platz drei in Ludwigsburg ertanzt. Die gemischten Wertungen 2-3-3-2-2 beim Saisonauftakt waren Motivation genug, um beim Heimturnier die oberen zwei Plätze anzuvisieren. Das Team, trainiert von Emanuil Karakatsanis, Sina und Stefan Grimm sowie Sebastian Berg, qualifizierte sich souverän nach der Vorrunde für das große Finale.

Foto: Harald Albrecht Mit der Choreografie „Kingdom“ holt sich das Weinheimer C-Team den Heimsieg.

Ein volles Haus mit vielen Fans trug die 16 Tänzer auch im Finaldurchgang ihrer Choreografie „Avatar“ zu Bestleistungen. „Das Team hat zwei Durchgänge hingelegt, die wirklich perfekt waren. Sie boten tänzerische Qualität auf Hochleistung, Synchronität und die passenden Highlights an“, berichtet Chef-Trainer und Badenia-Vorsitzender Emanuil Karakatsanis stolz.

Bei der anschließenden Bekanntgabe der Wertungen wurde es dann spannend, die Nervosität stand der gesamten Mannschaft deutlich ins Gesicht geschrieben. Nach der Startreihenfolge bekam zuerst das A-Team des 1. TC Ludwigsburg, die Sieger des ersten Turniers, die Wertungen angezeigt: 2-3-1-2-2. Damit stand vorab fest: Es wird dieses Mal einen neuen Sieger geben. Klarheit sollte die nächste Wertung bringen, diese galt den Tigers. Die fünf Wertungsrichter hoben ihre Wertungstafeln, als zeitgleich laute Freudenschreie aus der Mannschaft und großer Jubel im Publikum ausbrachen. Mit der Wertung 1-1-2-1-1 schaffte das A-Team ein historisches Ergebnis: Seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga 2016 ging endlich wieder der Turniersieg nach Weinheim.

Das Aufstiegsturnier ist daheim

Damit verbessert sich das Team auf Platz zwei in der Ligatabelle. Das Ziel der Saison ist klar formuliert: Das A-Team möchte das Ticket zum Aufstiegsturnier zur 1. Bundesliga lösen, welches die TSG Badenia am 25. Mai 2024 selbst ausrichtet. Nur die besten zwei Teams der Liga qualifizieren sich dafür. Mit dem Heimsieg ist dafür der Grundstein gelegt; bis März stehen noch drei weitere Turnierentscheidungen aus.

Nach dem erfolgreichen Opener am Samstag sorgten am zweiten Turniertag insgesamt zwölf Mannschaften für viel Spannung und beste Unterhaltung. In der Regionalliga Süd TBW startete das B-Team, die Lateinformation Exotics, gegen sechs weitere Teams. Mit einigen neuen Gesichtern in der Mannschaftsaufstellung wurde in den letzten Monaten viel trainiert, geschwitzt und an der neuen Choreografie gefeilt.

Nachdem sie sich in der Vorrunde noch etwas wacklig präsentierten, qualifizierten sich die Exotics für das kleine Finale. Davon ließen sich die Tänzerinnen und Tänzer allerdings nicht unterkriegen und zeigten in der Finalrunde einen kompakten, starken Durchgang. Mit der Wertung 6-6-6-7-7 gingen sie als Sieger des kleinen Finals hervor und schlossen das Turnier auf Platz sechs ab. „Das Ergebnis ist ein guter Wegweiser für die noch anstehenden fünf Turniere. Wir werden weiter an unserer Leistung arbeiten und die Choreografie optimieren“, ist Alexander Schröder zuversichtlich. Gemeinsam mit Ramon Prieto und Fabienne Regitz komplettiert er das Trainerteam. Der Sieg in diesem Turnier ging an die Formationsgemeinschaft der TSG Backnang/TSC Besigheim mit ihrer Choreografie „Bad Romance“.

Sieg in der Hobbyliga

Besonders stolz ist Emanuil Karakatsanis auf das C-Team, das in ihrem erst zweiten Turnier in der Hobbyliga an den Start ging: „Die jungen Tänzerinnen und Tänzer haben einfach ihr Ding gemacht und sind wie die Großen selbstbewusst auf der Turnierfläche aufgetreten. Das wurde mit dem Sieg in der Hobbyliga belohnt.“ Die Lateinformation Diamonds wurde erst im Mai vergangenen Jahres als Nachwuchsteam für die beiden Leistungsmannschaften gegründet. Das junge Trainerteam um Juliane Weinast, Mara Erdel, Nils Pflästerer und Tim Hördt – alle aktive A- und B-Team-Tänzer – und die hervorragenden Ergebnisse aus Ulm (Platz zwei) und jetzt in Weinheim zeigen, dass hier die Nachwuchsarbeit hervorragend funktioniert.