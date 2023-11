Lange durften die Kreisliga-Fußballer der TSG 91/09 Lützelsachsen gestern Abend bei Spitzenreiter VfR Mannheim II auf eine kleine Sensation hoffen. Bis zur 68. Minute führten die Gäste auf dem Kunstrasen nach einem frühen Tor von Moritz Wittenmaier mit 1:0. Dann wurde der Meisterschaftsfavorit seiner Rolle doch noch gerecht und drehte die Partie in einen weiteren Saisonsieg. Da wäre mehr drin gewesen für die Mannschaft von Trainer Frank Schüssler, die dem Tabellenzweiten FV Leutershausen so keine Nachbarschaftshilfe leisten konnte.

Der Coach war dennoch nicht unzufrieden mit seiner Mannschaft. „In der ersten Hälfte war der VfR stärker, trotz unserer Führung. Aber bis zur 70. Minute waren wir die bessere Mannschaft, hätten bei zwei, drei sehr guten Chancen das 2:0 nachlegen müssen. Schade, dass es dann so ausgeht und das 2:1 nach einem unnötigen Ballverlust per Konter fällt“, sagte Schüssler, der in der intensiven Partie gleich dreimal verletzungsbedingt wechseln musste.