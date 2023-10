TSG Weinheim: Trainer Abele ist "maximal genervt und gefrustet"

„Total niedergeschlagen“ zeigte sich Marcel Abele bereits unmittelbar nach dem Schlusspfiff des mit 2:3 verlorenen Spitzenspiels beim neuen Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga, 1. FC Mühlhausen, am Sonntagnachmittag. Vier Tage später hat sich am Gemütszustand des Trainers der TSG 1862/09 Weinheim kaum etwas geändert. „Ich bin immer noch maximal genervt und gefrustet“, gibt Abele unumwunden zu. Und das gelte nicht nur für ihn, lässt er weiter verlauten: „Wir haben uns die entscheidenden Szenen, insbesondere die Entstehung der drei Gegentore, noch einmal in der Video-Analyse gemeinsam mit der Mannschaft angeschaut – alle haben irgendwann nur noch den Kopf geschüttelt.“