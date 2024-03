TSV Birkenau auch im Topspiel nicht aufzuhalten

Der Trommelwirbel auf der Tribüne ließ die Aperol-Gläser von der Bierbank hinter der Bar fallen, die 300 Zuschauer in der Langenberghalle verstanden ihr eigenes Wort nicht mehr. Das Spitzenspiel der Frauenhandball-Bundesliga zwischen dem TSV Birkenau und dem TSV Rintheim hielt, was es im Vorfeld versprochen hatte. Nach dem 29:26 (13:13) und jetzt drei Punkten Vorsprung bei vier noch ausstehenden Spielen sollte es schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Birkenauerinnen den badischen Meistertitel noch verspielen würden.

Wie es sich für einen Trainer gehört, drückte Julius Schäfer jedoch auf die Euphoriebremse. „Wir haben jetzt erst einmal drei Wochen Pause, das hat uns über Weihnachten auch nicht gutgetan. Da müssen wir erst einmal wieder gut in die Gänge kommen“, sagt der Coach, der zusammen mit seinem Co-Trainer Emil Hofmann am Samstagabend in den Schlussminuten doch noch zittern musste. Zwischenzeitlich hatten sich die Gastgeberinnen nach einem fulminanten Start in die zweite Halbzeit zwar einen Sieben-Tore-Vorsprung erarbeitet und es drohte fast langweilig zu werden.

Gutsches erlösender Treffer

Gute Perspektiven

Birkenau behauptete also die Spitze und würde da auch gern nach den Heimspielen gegen Wiesloch (13.) und Königshofen/Sachsenflur (27. April) sowie den Partien in Heidelsheim (20. April) und bei der KuSG Leimen (4. Mai) stehen. Am 9. und 12. Mai stehen die Aufstiegsspiele Baden-Meister gegen Württemberg-Meister an. „Wenn wir die erreichen, sind wir klarer Außenseiter. Aber selbst wenn es mit dem BWOL-Aufstieg nicht klappen sollte, geht die Welt nicht unter“, sagt TSV-Coach Julius Schäfer, der gerade in Sondierungsgesprächen mit der Mannschaft ist. Nach der gelungenen Integration der Zweitmannschaftsspielerinnen in die „Erste“ sieht es auch für die künftige Kaderplanung gut aus.