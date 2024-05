TSV Birkenau geht selbstbewusst in die Aufstiegsspiele

Im letzten Heimspiel dieser Badenliga-Saison hatten sich die Frauen des TSV Birkenau den Meistertitel 2023/24 gesichert, jetzt gab es auch im regulären Spiel bei der KuSG Leimen einen Erfolg. „Nach der langen Runde merkte man den Mädels den Kräfteverschleiß an. Umso erfreulicher, dass das Spiel mit harter Arbeit am Ende doch verdient gewonnen wurde“, sagte Trainer Julius Schäfer.

Am Donnerstag nach Neckarsulm

In der Aufstiegsrunde zur Baden-Württemberg-Oberliga (zukünftig Regionalliga) trifft man auf den Bundesliga-Nachwuchs der Neckarsulmer Sport-Union, Württembergischer Meister. Die Spiele, in denen der TSV Birkenau trotz ganz starker Saison Außenseiters einnehmen wird, werden am 9. Mai (18 Uhr in Neckarsulm) und daheim am 12. Mai (16 Uhr) ausgetragen.

Ohne das gewohnte Harz tat sich der TSV beim 27:24 (15:15) in Leimen lange schwer. Nach dem Seitenwechsel stellte Leimen mit einem 3:0-Lauf sogar auf 15:18 (33.). Die bis dahin deutlichste Führung in der Partie hatte bis zur 40. Minute auch Bestand (17:20). Die Schützlinge von Trainer Julius Schäfer stemmten sich jedoch gegen die drohende Niederlage.

Das Abwehrverhalten war nun deutlich besser. Und auch Torhüterin Katharina Bussek, die ohnehin eine gute Leistung zeigte, half ihrer Mannschaft mit ihren Paraden das Spiel zu drehen. In der Schlussphase der Partie zeigte sich Anna Knapp besonders torhungrig. Vier ihrer insgesamt fünf Treffer erzielte sie in der Schlussviertelstunde und hatte so, wie Linn Gutsche (8), einen großen Anteil am 27:24-Sieg gegen einen Gegner, der sich gegen den Badenliga-Meister tapfer wehrte.

Im Bus ist noch Platz

Um 14.20 Uhr startet der Bus am Donnerstag am Penny Markt in Birkenau und um 14.45 Uhr bei Opel Jöst in Weinheim. Anmeldungen nimmt Udo Laßlop per Mail entgegen. Für das Rückspiel am 12. Mai, das um 16 Uhr angepfiffen wird, erwartet der TSV einmal mehr eine großartige Kulisse in der Langenberghalle. pb