TTC 1946 Weinheim ist neuer Tabellenführer der Bundesliga

Mit zwei überzeugenden Erfolgen gegen Jena und in Langstadt haben die Bundesliga-Damen des TTC 46 Weinheim einen perfekten Start in die zweite Hälfte der Saison hingelegt und ihren Siegeszug aus den letzten Begegnungen vor Weihnachten eindrucksvoll fortgesetzt. Durch den Sieg in Langstadt verdrängten sie die Gegnerinnen sogar von der Spitze der Tabelle und liegen nun einen Punkt vor den Osthessen und nach Verlustpunkten gleichauf mit dem amtierenden Meister aus Berlin.

Eine erfolgreiche Revanche feierte das Team zum Auftakt der Rückrunde mit dem klaren 6:1 gegen den SV SCHOTT Jena, hatte das Quartett ohne Bruna Takahashi doch den Rundenbeginn mit 3:6 überraschend gegen den Aufsteiger vergeigt. Auch diesmal taten sich die Weinheimerinnen in den Doppeln noch schwer. Yuan Wan und Sophia Klee führten bereits mit 2:0 nach Sätzen, bevor der Faden riss und Qi Shi und Kohura Itagaki ausgleichen konnten. Den Schlusssatz beherrschte das TTC-Duo dann aber und gewann mit 11:5.

Noch enger ging es zwischen Bruna Takahashi/Mateja Jeger und Misuzu Takeya/Ece Harac zu. Die bisher unbesiegten Weinheimerinnen liefen immer einem Satzgewinn der Gegnerinnen hinterher, ehe der fünfte Durchgang denkbar knapp mit 11:9 gewonnen werden konnte.

Takahashi beweist Nervenstärke

Bruna Takahashi bewies anschließend Nervenstärke, als sie Qi Shi dreimal mit 11:9 niederhielt – wenngleich sie nicht ihr bestes Tischtennis zeigte. Weltklasse-Tischtennis gab es dagegen am Nebentisch zu sehen, wo Yuan Wan die 16-jährige Japanerin Misuzu Takeya teilweise sogar demontierte und auf 4:0 für Weinheim stellte. Ein sehr wechselhaftes Spiel gab es bei der Partie von Mateja Jeger gegen Ece Harac. Die Sätze eins und vier gewann Jeger klar, knapp gingen die beiden dazwischen an Harac. Im Schlusssatz lief dann bei der Weinheimerin nichts zusammen – der erste Zähler für Jena.

Nur gut, dass Daria Trigolos gegen die 14-jährige Kohura Itagaki, deutsche Jugend-Nationalspielerin, die Nerven behielt und mit drei knappen Satzgewinnen auf 5:1 stellte. Die Spitzenpartien gingen dann an den TTC 46. Bruna Takahashi verspielte gegen Misuzu Takeya im ersten Durchgang leichtfertig eine 10:3-Führung, beherrschte dann aber konzentrierter die folgenden Sätze und brachte den sechsten Zähler ins Ziel. Nebenan war Yuan Wan schon vorher mit ihrem 3:0 gegen Qi Shi fertig, kam aber dann doch nicht mehr in die Wertung.

Auch in Langstadt überzeugen die Doppel

Am Sonntag musste das Team zum aktuellen Tabellenführer TSV Langstadt. Und wieder gab es eine Vorentscheidung in den Doppeln. Die Paarungen vom Vortag mussten erneut über die Entscheidungssätze. Takahashi/Jeger konnten sich gegen Franziska Schreiner und Lorena Morsch knapp durchsetzen, Wan/Klee machten einen 1:2-Rückstand wett und brachten den TTC mit 2:0 in Führung. In den ersten Spitzeneinzeln gab es überraschende Niederlagen: Wan verlor gegen Hsien-Tsu Cheng in drei Sätzen. Und auch Takahashi sicherte sich gegen Schreiner nur den ersten Satz.

Jeger stellte auf 3:2, als sie sich nur im dritten Satz überraschen ließ, während Sophia Klee sich mit 2:3 geschlagen geben musste. Aus dem 3:3 machten Weinheims Spitzenspielerinnen ein 5:3: Takahashi gab den ersten Satz noch ab, machte dann aber gegen Cheng den Sieg perfekt. Gegen Franziska Schreiner ließ Yuan Wan keine Zweifel aufkommen und siegte klar mit 3:0.

Noch einmal zittern musste die TTC-Crew, als Mateja Jeger im zweiten Satz wegen einer Knie-Verletzung aufgeben musste. Aber Sophia hielt dem Druck stand und machte gegen Lorena Morsch den Sieg und die Tabellenführung perfekt.