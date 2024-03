TTC 46 verteidigt Platz eins der 1. Bundesliga

Mit einem 6:2-Erfolg beim SV DJK Kolbermoor holten sich die Bundesliga-Damen des TTC 1946 Weinheim zwei Punkte, die am Ende der Runde ganz wichtig sein könnten. Mit sieben Minuspunkten sind die Weinheimerinnen weiter Erster, punktgleich mit dem amtierenden Meister ttc berlin eastside. Zwei Matches vor dem Ende der Liga-Serie beträgt der Vorsprung auf den TSV Langstadt drei Zähler. Mit einem Sieg gegen Bingen im letzten Spiel wäre somit sogar eine Niederlage im Spitzenspiel gegen Berlin am 24. März zu verkraften, um trotzdem einen der ersten beiden Plätze in der Abschlusstabelle zu behalten, die ein direktes Erreichen der Halbfinals bedeuten würden.

Zurück nach Kolbermoor: Aus den Doppeln zu Beginn fiel zunächst erst einmal je ein Zähler an die Gastgeber und an Weinheim. Jeweils 3:1 gingen die Partien aus, für Bruna Takahashi/Mateja Jeger gegen Kristin Lang/Naomi Pranjkovic und für Hana Arapovic/Swastika Ghosh gegen Yuan Wan/Sophia Klee. Wenn auch nach hartem Kampf, aber eben zu einer Vorentscheidung, gingen die beiden ersten Einzel an den TTC 46. Yuan Wan entschied gegen Kristin Lang nach verlorenem ersten Durchgang die beiden nächsten für sich, bevor der vierte wieder an Lang ging. Im Entscheidungssatz behielt Wan mit 11:7 die Oberhand.

5:1 beruhigt

Mit 11:7 im fünften Satz war auch Bruna Takahashi gegen Hana Arapovic erfolgreich, nach ebenfalls wechselndem Spielverlauf. Das 3:1 für den TTC 46 baute dann das hintere Paarkreuz auf 5:1 aus. Mateja Jeger war gegen Laura Tiefenbrunner recht schnell fertig und siegte 3:0. Sophia Klee machte es dagegen mehr als spannend. Die beiden ersten Sätze sicherte sich Ghosh jeweils knapp, bevor Klee den dritten gerade noch drehte. Der vierte ging schnell mit 11:1 an die junge Weinheimerin, aber Ghosh gab sich noch nicht geschlagen und hielt die Partie bis zum Ende offen. Dennoch siegte Klee mit 11:9.

Danach waren die bösen Erinnerungen an das Hinspiel in Weinheim allzu gegenwärtig, als nach einem 5:0 am Ende die Gäste noch über ein Unentschieden jubelten und beim TTC eben gar nichts mehr lief. In den Spitzeneinzeln musste Bruna Takahashi auch diesmal ihrer Gegnerin Kristin Lang nach gewonnenem ersten Satz die beiden nächsten überlassen, glich noch mal aus, war aber im Schlusssatz schnell mit 1:7 im Hintertreffen und konnte das Blatt auch nicht mehr wenden.

Bei Yuan Wan lief es gegen Hana Arapovic dagegen besser. In den einzelnen Sätzen ging es immer knapp zu (nach komfortablen Führungen zwischendurch), am Ende stand aber ein 3:0-Erfolg zu Buche, der den Schlusspunkt zum 6:2 bedeutete.