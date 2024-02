TTV-Damen verschaffen sich Luft

Die Tischtennis-Damen des TTV Weinheim-West schafften es, sich mit dem 6:4-Erfolg über Windhagen weiter von den Regionalliga-Abstiegsplätzen zu entfernen. Dem Doppelerfolg in vier Sätzen von Rebecca Matthes/Julia Hölzel stand ein 2:3 von Valerie Smeljanski/Vivienne Zimmermann gegenüber. Auch das vordere Paarkreuz endete unentschieden: Matthes bezwang Schlangen mit 3:1, Smeljanski unterlag gegen die stark aufspielende Xiang-Grüß.

Im hinteren Paarkreuz behauptete sich Zimmermann klar, während Hölzel erst im Entscheidungssatz 8:11 unterlag. Im zweiten Durchgang musste sich auch Matthes Xiang-Grüß geschlagen geben. Smeljanski stellte durch ihren Viersatzsieg über Schlangen das 4:4 her. Zimmermanns geduldiges Spiel und die gute Auswahl ihrer Angriffsbälle brachten in drei knappen Sätzen den Sieg gegen Engels. Hölzel blieb mental stark und erspielte den Weinheimerinnen gegen Braun in vier Sätzen den Siegpunkt zum 6:4-Heimerfolg.