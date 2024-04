Die Schüler des Tischtennisvereins Weinheim-West gewannen in Spöck die Badischen Mannschaftsmeisterschaften. Nach einer tollen Vorrunde behielten Marlon Jakoby, Max Gruner, Kaveh Ghasemi und Vincent Schlosser auch beim Herzschlagfinale gegen Kieselbronn knapp die Nase vorn. Die Jungs sind über sich hinaus gewachsen und haben bei den entscheidenden Begegnungen gepunktet. Der Erfolg kam etwas überraschend, denn ohne die verhinderten Milian Kalla und Eren Ahmed sah Jugendwart Markus Kasper das Team nicht gerade in der Favoritenrolle. „Das zeigt aber, wie gut wir derzeit in der Breite aufgestellt sind.“