TV Hemsbach lässt nicht locker

Die Hausherren hatten nach zehn Minuten beim 5:3 zwar besser in die Partie gefunden, schafften es jedoch nicht, den Gästen aus Ketsch mit einem höheren Vorsprung schon früh den Wind aus den Segeln zu nehmen. Gegen Ende des ersten Durchgangs setzten die Hemsbacher schließlich doch ein kleines Ausrufezeichen. Angeführt vom erneut stark aufspielenden Spielmacher Felix Prisslinger, gelangen im Angriff einige sehenswerte Treffer aus dem Rückraum. Auch Hemsbachs Neuzugang Jonas Heckmann fügte sich gut in das Angriffsspiel seiner Mannschaft ein und erzielte seine ersten Tore im TVH-Dress. Zudem war die Abwehr- und Torhüterleistung in dieser Phase auf einem konstant hohen Niveau, sodass der TVH beim 15:11 mit einem kleinen Vorsprung in die Kabine ging.

TVH nach dem 18:17 konsequent

Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischte wiederum die TSG Ketsch. Die heimischen Rothemden ließen im Angriff freie Chancen sowie einen Siebenmeter liegen, was die Gäste nutzten, um den Abstand zu verkürzen. Beim 18:17 in der 40. Minute drohte die Partie sogar zugunsten der Gastmannschaft zu kippen, doch der TVH machte nun nach und nach klar, dass es in der Hans-Michel-Halle für gegnerische Teams keine Punkte zu holen gibt. Durch eine starke kämpferische Leistung –besonders verkörpert in Kapitän Jens Wiltz, der sich gesundheitlich angeschlagen beherzt in jeden Zweikampf warf – ließ man zu keinem Zeitpunkt den Ausgleich zu. Auch eine offensive Abwehr der TSG Ketsch bereitete den Hausherren in den letzten Minuten keine Probleme, sodass am Ende ein verdienter Heimsieg zu bejubeln war. ff