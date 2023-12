TV Hemsbach macht zur Pause schon alles klar

Zum Abschluss der Landesliga-Hinrunde und des Handballjahres 2023 empfing der TV Hemsbach in der Hans-Michel-Halle die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim. Am Ende der Begegnung stand für die Hausherren beim Endstand von 36:24 ein deutlicher Start-Ziel-Sieg fest. Ein vorweihnachtliches Geschenk für die Fans.

Hemsbach erwischte den besseren Start in die Partie. Der aus dem Ruhestand abberufene Max Pauli eröffnete für die Heimmannschaft in der zweiten Minute das Torewerfen, womit er zugleich den Grundstein für eine furiose Anfangsphase legte. Im Angriff konnte man sich immer wieder Durchbrüche aus dem Rückraum erspielen oder Bastian Drost am Kreis in Szene setzen.