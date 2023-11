TV Hemsbach schlägt den Tabellenführer

Die Handballer des TV Hemsbach gewannen trotz Personalsorgen deutlich mit 31:24 – und das gegen Tabellenführer HG Königshofen/Sachsenflur. Aufgrund von Verletzungspech und Krankheitsfällen traten die Hemsbacher mit nur einem etatmäßigen Rückraumspieler der ersten Mannschaft die Busreise ins Taubertal an. Es war also durchaus keine Selbstverständlichkeit, dass der TVH beim bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter eine solch furiose Partie bestreiten würde.

Wiltz leitet, Haas trifft

Doch von Beginn an zeigte die Mannschaft um Kapitän Jens Wiltz, dass sie auch in schwierigen Zeiten Nervenstärke beweisen kann. Nach der deutlichen Niederlage am vergangenen Mittwoch präsentierten sich die TV-Handballer von einer ganz anderen Seite. Die Anfangsphase gehörte ausschließlich der Gastmannschaft, die wie entfesselt aufspielte und in der Abwehr eine hervorragende Leistung zeigte. Die Bergsträßer standen kompakt und besonders Bastian Drost provozierte durch aufmerksames Defensivverhalten immer wieder technische Fehler der Heimmannschaft. Wenn doch mal ein Ball den Weg in Richtung des Hemsbacher Tores fand, parierte Torhüter Lukas Kessler.