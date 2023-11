TV Schriesheim wirft gegen Sase zu viele Bälle weg

Wer in einem Handballspiel mehr Ballverluste als Tore verzeichnet, braucht schon sehr viel Glück, um Zählbares zu verzeichnen. 23 technische Fehler hatten die Frauen des TV Schriesheim im Derby der Verbandsliga gegen die HG Saase zu Buche stehen. Deutlich zu viel, um am Ende besser dazustehen als beim 22:28 (10:9). Statt der Gastgeberinnen in der Schulsporthalle jubelte also die HG Saase bei ihrem zweiten Sieg in Folge. Die Gäste verbuchten zwar auch zwölf Ballverluste, wirkten in ihren Aktionen aber deutlich bissiger und zielstrebiger als der TVS – der Schlüssel zum Erfolg.