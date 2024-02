TV Wünschmichelbach erreicht die Aufstiegsspiele zur Bundesliga

Der Jubel bei den Spielern von Faustball-Zweitligist TV Wünschmichelbach und auch unter den Zuschauern in der Weinheimer Kreissporthalle war groß, als Tim Lutz den finalen Punkt im gegnerischen Feld zum viel umjubelten 3:1-Erfolg gegen den TV Käfertal II platzierte. Schließlich benötigte der TVW am letzten Spieltag der Hallenrunde einen Sieg, um sich final für die Aufstiegsspiele in die 1. Bundesliga zu qualifizieren.

Diesem Vorhaben wollten sich der TV Käfertal II, der mitten im Abstiegskampf steckt, sowie die TSG Tiefenthal, aktuell ärgster Verfolger des TVW, entgegenstellen.

Nur im dritten Satz hakt's

In der ersten Partie gegen die badischen Nachbarn aus dem Mannheimer Stadtteil zeigte der TVW eine konzentrierte Vorstellung. Einzig im dritten Satz schlichen sich zu viele Eigenfehler ein. In den anderen Sätzen hatte Käfertal beim 11:3, 11:4 und 11:5 keine Chance – und der TVW die Qualifikation zu den Aufstiegsspielen in der Tasche.

Die Partie zwischen Käfertal II und Tiefenthal war ebenfalls eine klare Angelegenheit – diesmal zugunsten der Pfälzer. Mit 3:0 mussten sich die Mannheimer geschlagen geben und somit im Abstiegskampf auf die anderen Ergebnisse warten.

Gegen Tiefenthal wird schon getestet

Im letzten Spiel des Tages zwischen dem TVW und der TSG Tiefenthal stellten die Gastgeber ihre Aufstellung um, um sich bereits auf die Aufstiegsspiele vorzubereiten. Dies hatte zur Folge, das die eingespielte TSG die ersten zwei Sätze für sich entscheiden konnte. Der TVW kam anschließend aber immer besser in die Partie.

Im dritten Satz stellte Wünschmichelbach erneut um, und das sollte Früchte tragen. In einem Satz auf hohem Niveau behielt der TVW mit 11:9 die Oberhand. Der vierte Satz war aufgrund vieler Angabenfehler allerdings wieder eine deutliche Sache für die Pfälzer, am Ende hieß es 1:3 aus Sicht des TVW.

Durch diese Ergebnisse beendete der TV Wünschmichelbach die reguläre Spielzeit mit nur drei Niederlagen aus 16 Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz. Meister wurde der TSV Karlsdorf mit nur einer Niederlage – gegen den TVW. Abgestiegen sind die beiden Aufsteiger TV Bretten und TV Käfertal II, die noch vom TB Oppau überholt wurden.

Aufstiegsspiele am 24. Februar in Weinheim