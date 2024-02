TVG Großsachsen holt einen Punkt, der noch wertvoll sein kann

Mit einer starken Leistung beim 28:28 beim Tabellendritten aus Neuenbürg hält der TVG Großsachsen weiter alle Trümpfe im Kampf um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde der Handball-Oberliga in der eigenen Hand. Zwar sind die Saasemer nun mit der HSG Ostfildern punktgleich, haben im Kampf um Platz vier aber aufgrund des gewonnenen direkten Vergleiches nach wie vor die Nase vorn.

Vor der Partie in Neuenbürg hätten die Verantwortlichen des TVG die Punkteteilung sicherlich gerne angenommen, im Nachhinein fühlte sich das Remis aber eher wie ein Punktverlust an. Denn Großsachsen führte 60 Sekunden vor dem Ende noch mit zwei Treffern und hatte auch nach dem Ausgleich noch die große Chance, mit einem Siebenmeter das Spiel zu gewinnen.

Vergebener Strafwurf in letzter Sekunde

Der Strafwurf wurde von Yannik Reidenbach zwar vergeben, an der guten Ausgangsposition ändert das für die Mannen von TVG-Trainer Stefan Pohl aber nichts. Zwei Spiele stehen noch an, geht der TVG dabei zweimal als Sieger vom Feld, ist die Aufstiegsrunde und der damit verbundene Klassenerhalt gebucht.

In einem Spiel, das von beiden Seiten auf einem sehr hohen Niveau geführt wurde, lag Großsachsen zumeist in Front. Die Heim-Sieben blieb aber verbissen am TVG dran und ließ sich auch durch Rückstande nicht aus der Ruhe bringen. So war die 10:7-Führung des TVG (19.) schnell wieder aufgebraucht. Beim 12:12 (27.) waren die Gastgeber wieder auf Augenhöhe, bevor sich Großsachsen wieder auf 15:13 zur Halbzeit absetzen konnte.

Alexander Leibnitz überragt

Zwei echte Endspiele für den TVG

Aus Sicht des TVG stehen nun noch zwei Endspiele an. Den Anfang macht am Faschingssamstag, 10. Februar, die Partie in Blaustein. In Ulm erwarten die Verantwortlichen um Trainer Stefan Pohl eine weitere heiße Partie, denn auch der TSV hat als Tabellensechster mit 14:14 Punkten aus 14 Spielen noch die Chance auf den vierten Platz. Dafür muss aber der TVG geschlagen werden. Ein echtes Finale also.