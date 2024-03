TVG Großsachsen siegt auch in Schwäbisch Gmünd

Der TVG Großsachsen hat auch seine dritte Partie in der Abstiegsrunde der Handball-Oberliga gewonnen. Beim TSB Schwäbisch Gmünd setzte sich der TVG mit 32:30 (15:18) durch und ist nun punktgleich mit den Führenden aus Weinsberg und Blaustein.

Der TVG begann stark, ehe Schwäbisch Gmünd vorbeizog, nur um mit einem Schlussspurt die Partie wieder zu drehen. Der TSB setzte von Beginn an auf den siebten Feldspieler, die Saasemer verteidigten das aber gut und lagen mit 13:9 (20.) in Führung. Bis zur Pause drehte der TSB dann aber kräftig auf. Mit viel Dynamik und bedingt durch Saasemer Fehler war die Heimsieben zur Halbzeit mit drei Treffern in Front.