TVG Großsachsen zeigt im Derby beim Spitzenreiter zu spät seine Zähne

„Laaaangweilig!“ Es läuft die erste Halbzeit des Derbys in der Handball-Oberliga zwischen der HG Oftersheim/Schwetzingen und dem TVG Großsachsen. Eine der 550 Zuschauer aus dem Block der Gastgeber fasst den bisherigen Auftritt des TVG dabei sehr treffend in einem Wort zusammen. Der Ausruf ist deshalb so gut zuhören, weil die Stimmung in der Schwetzinger Nordstadthalle weit weg von Derbyfieber ist – auf den Rängen wird nur noch gemurmelt, zu überlegen präsentiert sich der Tabellenführer. Dass es nach zwischenzeitlicher Acht-Tore-Führung für die HG doch noch eng wird, hätte zu diesem Zeitpunkt keiner vermutet. Doch Großsachsen ist eben immer für eine Überraschung gut.