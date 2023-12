TVG muss im Derby zum Spitzenreiter – und freut sich darauf

Der TVG Großsachsen hat sich mit fünf Siegen in Folge wieder eine großartige Ausgangsposition in Kampf um Platz vier in der Handball-Oberliga geschaffen. „Da kann man Mannschaft und Trainer nur gratulieren und den Hut ziehen. Vor ein paar Wochen standen wir mit dem Rücken zur Wand, haben uns da aber super rausgearbeitet“, sagt der Sportliche Leiter des TVG, Thomas Zahn. Ein sechster Sieg in Folge wäre für den aktuellen Fünften die Sahne auf der Torte – doch die Aufgabe könnte nicht größer sein: Am Samstag reist man zum Tabellenführer HG Oftersheim/Schwetzingen.

Mit breiter Brust in die Nordstadthalle

Ein Derby, das den Verantwortlichen des TVG, vor wenigen Wochen, sicherlich die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hätten, doch jetzt sieht man das entspannter: „Wer hier Favorit ist, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Die HG steht nicht umsonst auf Rang eins und hat klar das Ziel Aufstieg in die 3. Liga ausgegeben. Doch wir haben eine breite Brust und uns dieses Derby und Topspiel verdient. Wir freuen uns drauf und werden alles geben“, sagt TVG-Trainer Stefan Pohl. Oftersheim/Schwetzingen hat 20:4 Punkte und nur in Plochingen und zuhause gegen Neuenbürg verloren. Diese Niederlage ist aber auch schon wieder vier Wochen her und das Team wirkt mittlerweile gefestigt. Kein Wunder: Der Kader der HG ist am breitesten besetzt und hat eigentlich keine Schwächen. Aber Großsachsen will sich in der Nordstadthalle nicht verstecken.