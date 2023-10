TVG will auch im Derby Leistung auf die Platte bringen

Nach dem Stimmungstief bei der frustrierenden Niederlage gegen Neuenbürg hatte Stefan Pohl, Trainer von Handball-Oberligist TVG Großsachsen, seine Mannschaft in die Pflicht genommen. „Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen sich zusammensetzen. Dass wir so nicht noch einmal auftreten können. Und zum Glück haben sie in Heidelsheim dann eine Reaktion gezeigt“, sagt Pohl, der nach der konstruktiven Aussprache mit dem Mannschaftsrat auch in den Trainingsabläufen einiges umgestellt hat.