TVH-Trainer Jozef Bokol: "Zwei Tage lang habe ich geweint"

„Ich habe zwei Wochen nicht geschlafen und zwei Tage geweint“, sagt der Slowake, der sich in der Hemsbacher Familie mehr als wohlgefühlt hat. „Nach solchen Spielen wie heute gegen Laudenbach spürt man den Zusammenhalt besonders. Aber Handball ist mein Leben und da will ich es auch weit bringen. Darum ist dieser Schritt für meine Karriere jetzt wichtig.“ Der ehemalige slowakische Spielmacher wird im Sommer die B-Jugend des HLZ Friesenheim-Hochdorf in der dann neuen B-Jugend-Bundesliga übernehmen.

Ein Duo übernimmt in Hemsbach

Auf der Suche nach einem Nachfolger wurde den Verantwortlichen, Abteilungsleiter Eric Ferber und Ex-Spieler Daniel Herzog schnell klar: „Wir suchen nach jemandem, der hierher passt, der die Jungs führen kann. Da geht es gar nicht so sehr ums Sportliche.“ Denn das, was in Hemsbach über die Jahre entstanden sei, sei einmalig, wie Herzog findet. „Der Zusammenhalt, auch zwischen erster und zweiter Mannschaft, das Umfeld und eine Mannschaft, die echt Spaß macht – was will man mehr“, sagte Herzog, der aus Oberflockenbach stammt und nach diversen Stationen festgestellt hat: „Hier ist es einfach am schönsten.“