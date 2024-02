Ü40-Sharks feiern die baden-württembergische Meisterschaft

Das Seniorenteam der BG Viernheim/Weinheim hat sich erneut einen Landesmeistertitel gesichert. Nachdem in den Vorjahren die Ü35 mehrfach erfolgreich war, feierte jetzt die Ü40 die baden-württembergische Meisterschaft – wenn auch denkbar knapp.

Ein gemischtes Team aus Spielern der „Sharks“ und der SG Mannheim – beide Vereine schicke mit den „Metropolitans“ auch ein gemeinsames Nachwuchsteam ins Rennen – machte sich am Samstag auf den langen Weg nach Söflingen, wo unter vier Teams der Landesmeister in der Altersklasse Ü40 ermittelt werden sollte.

Souveräner Auftaktsieg

Erster Gegner war der TV Donaueschingen, und es wurde schnell klar, dass die zehn angereisten BG/SGler den Gegnern auf jeder Position, aber ganz besonders unter den Körben mit Martin Volpert und Arvydas Vaitiekus aus Mannheim sowie dem Weinheimer Urgestein Henning Leip, überlegen waren. So wurde das erste Spiel genutzt, um sich als Team zu finden und für die stärkeren Gegner einzuspielen. Unter dem Strich stand dabei ein souveräner 71:24-Sieg.

Hier zeigte das gesamte Team unter der Leitung von Björn Raasch seine Klasse und punktete durch tollen Team-Basketball von jeder Position. In einem hart umkämpften Spiel wurde der zu Anfang erspielte Vorsprung kontinuierlich ausgebaut und das Spiel letztlich mit 53:43 gewonnen.

Dezimierte Truppe gegen Heidenheim

Nach einem Spiel Pause trat die nun durch die frühe Heimfahrt ihres Centers Henning Leip auf neun Spieler geschrumpfte Truppe gegen den Vorjahresmeister aus Heidenheim an – eine eingespielte Mannschaft mit zwei ehemaligen Nationalspielern und diversen anderen hochkarätigen Basketballern in ihren Reihen, die den „Senior Sharks“ von Anfang an zeigten, dass sie nicht einfach zu besiegen sein würden.