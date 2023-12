Überragender Jahresabschluss für den TTC 1946 Weinheim

Zum Jahresabschluss haben die Bundesliga-Damen des TTC 1946 Weinheim doch noch zu der Form zurückgefunden, mit der sie in der vergangenen Saison den ersten Platz in der Tabelle und letztlich auch den Vizemeister-Titel erobern konnten. Drei Siege in Folge katapultierten den TTC nach einem holprigen Start in die neue Spielzeit vom Tabellenkeller auf den dritten Platz – direkt hinter dem vielfachen Meister ttc berlin eastside. Ein mehr als versöhnlicher Jahresabschluss also – zumal ein Aufwärtstrend zu erkennen ist, der Hoffnungen weckt, das Saisonziel Play-offs erneut zu erreichen.

An den Meister herangerückt sind die Weinheimerinnen mit einem mehr als überraschenden 6:4-Sieg am Montagabend in der Bundeshauptstadt. Die Berliner hatten diesen ungewöhnlichen Spieltermin durchgesetzt, weil ihr Talent Josephina Neumann am 26. November einen internationalen Einsatz wahrzunehmen hatte. Nun fügte es sich, dass dem großen Favoriten infolge eines Sponsorentermins am Wochenende am Montag der komplette Kader zur Verfügung stand – eine Ausnahme in der für Berlin bislang nicht immer nach Wunsch verlaufenden Saison.

Doppel stellen die Weichen auf Sieg

Gegen die Topbesetzung des Meisters hatte man sich auf TTC-Seite nicht allzu viel ausgerechnet. Doch es kam anders: Wieder einmal überragend präsentierten sich die Doppel, die die Weichen für ein gutes Abschneiden stellten. Sowohl Bruna Takahashi und Mateja Jeger gegen Surjan/Neumann als auch Yuan Wan und Sophia Klee gegen Mittelham/Eerland hatten die Nerven und das nötige Glück, jeweils in der Verlängerung des Entscheidungssatzes den Sieg einfahren zu können. Das 2:0 war die Basis für den Erfolg, da alle Weinheimerinnen in den Einzeln je einen Zähler in die Wertung brachten.

Gegen die Niederländerin Britt Eerland setzten sich sowohl Takahashi als auch Wan mit 3:0 durch, während Berlins Top-Spielerin Nina Mittelham jeweils über die volle Distanz gehen musste, um die beiden Weinheimerinnen zu besiegen. Josephina Neumann, die nun auch mitwirken konnte, erwies sich derweil als zweiter Schwachpunkt auf Berliner Seite. Gegen sie brachte Mateja Jeger einen 3:1-Erfolg in die Wertung, auch das letzte Einzel zwischen Neumann und Daria Trigolos war eine klare Angelegenheit für den TTC 46. Gegen Berlins Nummer drei, Sabina Surjan, hatten die Weinheimerinnen zuvor klar verloren.

Positive Bilanz zum Jahresabschluss

Mit dem Sieg in der Hauptstadt kommt der TTC 46 nun doch noch auf eine positive Bilanz von 8:6 Punkten (34:33 Sätze) – bei drei Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen. Berlin weist auf Rang zwei die gleiche Ausbeute auf, kommt allerdings auf 34:32 Sätze. „Herbstmeister“ ist der ungeschlagene TSV Langstadt mit 10:4 Punkten (vier Remis).

Wie eng das Feld zusammenliegt, zeigt die Bilanz des SV SCHOTT Jena, der mit 5:9 Zählern auf dem letzten Rang steht. Hinter Weinheim rangieren noch Dachau und Bingen (7:7 Punkte), Böblingen (6:8) und Kolbermoor (5:9). Für Spannung in der Rückrunde ist demnach gesorgt.