Uli Roth: "Hier passiert etwas Historisches"

Ex-Nationalspieler Uli Roth ist das bekannteste Gesicht der SG Leutershausen. In der neuen Saison werden die Handballer des Traditionsvereins als Spielgemeinschaft antreten. Mit dem Ortsrivalen TV Germania Großsachsen, der SG Hohensachsen und der TSG Lützelsachsen. Wie es dazu kam, was das für ihn persönlich in emotionaler Hinsicht bedeutet und was er sich künftig zusammen mit den Rhein-Neckar Löwen vorstellen kann, erzählt der 62-Jährige im Interview.