US-Boy Turner fordert den Hochsprung Gala-Sieger

Nachdem mit der Serbin Angelina Topic das Geheimnis um die Herausforderin von Christina Honsel bereits gelüftet wurde, steht jetzt auch der vermeintlich härteste Gegner von Jonas Wagner fest: Der US-Amerikaner Vernon Turner wird bei der BKK Freudenberg Hochsprung Gala am 2. Februar in der Weinheimer TSG-Halle sein Europa-Debüt geben.

Der aus Kansas City stammende Student der Oklahoma State University ist im starken US-Studentensport eine feste Größe und wurde unter anderem 2022 NCAA-Hallenmeister. Bei einer Bestleistung von 2,33 Meter ruft er jährlich Höhen von 2,30 Meter ab, was ihn als Topspringer auszeichnet. Der 25-Jährige kommt zum ersten Mal für Wettkämpfe nach Europa und wird nach der Station in Weinheim noch zwei Starts in Tschechien absolvieren. Und er weckt schon jetzt Erinnerungen an die erfolgreichen Auftritte eines Landsmannes in der Zweiburgenstadt. „Wir hatten 2006 und 2010 mit Jamie Nieto einen Riesenhype bei den Jugendlichen, Amerikaner kommen hier sehr gut an“, blickt Meetingchef Thomas Geißler auf die umjubelten Starts des Olympiavierten von 2004 zurück.

Absatz von 2023 bereits erreicht

Dass die Gala in der TSG-Halle traditionell von einer großartigen Stimmung lebt, die sich leistungssteigernd auf die Athleten auswirkt, ist kein Geheimnis. Auch für Angelina Topic und deren Vater und Trainer, Dragutin Topic, sei die Stimmung ein Hauptgrund für die Zusage gewesen, ließ Geißler unlängst verlauten. Umso wichtiger ist es deshalb, den Teilnehmern auch am 2. Februar eine volle TSG-Halle zu präsentieren. Auf der Gegenseite sind die Weltklasseleistungen des jüngsten Events vielen Gästen offenbar in bester Erinnerung geblieben, weshalb bereits jetzt der Kartenabsatz von 2023 erreicht ist.

Noch weitere Pfeile im Köcher

Christina Honsel gegen Angelina Topic und Jonas Wagner gegen Vernon Turner lauten die bisherigen Veröffentlichungen. Doch wer glaubt, dass es am 2. Februar auf bloße Zweikämpfe hinauslaufen wird, der irrt sich gewaltig. Denn gerade bei den Frauen will Meetingchef Thomas Geißler noch mit zwei weiteren Topstars aufwarten. „Ich kann nur jedem raten, sich Karten zu besorgen. Es wird ein Leistungsfeuerwerk geben. Ich habe noch Pfeile im Köcher“, kündigt er an. Bei den Männern laufen ebenfalls Gespräche mit zwei hochklassigen Athleten aus dem Ausland. TG