Vierter Sieg in Folge für den TVG Großsachsen

Der TVG Großsachsen bleibt weiter in der Erfolgsspur und hat beim 31:30 (16:14) gegen den TSV Deizisau mit dem vierten Sieg in Folge sein Punktekonto in der Handball-Oberliga erstmals in dieser Saison ausgeglichen. Für den Sieg beim Schlusslicht waren viel Moral, etwas Glück und gute Nerven nötig. Denn beim 30:27 (56.) für die Gastgeber schien die Großsachsener Niederlage schon besiegelt.

Frühere Entscheidung versäumt

Doch Großsachsen legte mit einem 4:0-Lauf eine Punktlandung aufs Parkett und nutzten die Fehler der Gastgeber gnadenlos aus. Die schienen so kurz vor dem ersten Saisonsieg von Sekunde zu Sekunde nervöser zu werden, was der TVG dann auch bestrafte. Zuvor hatten die Saasemer reihenweise gute Chancen vergeben und mussten sich ankreiden lassen, die Partie nicht früher entschieden zu haben. So war der TSV immer in Schlagdistanz und kämpfte verbissen für den ersten Saisonsieg.

Großsachsen startete gut und lag schnell mit drei Treffern in Front. Beim 6:9 (13.) nahm Deizisau eine Auszeit. In der Folge kamen die Gastgeber besser ins Spiel und glichen beim 9:9 (16.) wieder aus. Trotz des Chancenwuchers auf TVG-Seite setzte sich Saase wieder auf zwei Treffer ab und lag zum Halbzeitpfiff mit zwei Treffern in Front.

Dramatische Schlusssekunden

Die Gastgeber kamen aggressiver und besser aus der Kabine. Schnell war die Führung des TVG aufgebraucht und beim 23:22 (48.) lag die Heimsieben erstmals in Front. Da fiel es auch nicht ins Gewicht, dass Marco Kugler nach der dritten Zeitstrafe die Rote Karte gesehen hatte (43.). Bis zum 27:27 (53.) blieb es ein Kopf-an-Kopf Rennen, bevor Deizisau, dem scheinbar sicheren Sieg entgegensteuerte.

Doch Tim Burkard, Jan Straub, Alexander Leibnitz und mit der Krönung durch Dominic Seganfreddo 17 Sekunden vor dem Ende machten den nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg perfekt. TVG-Trainer Stefan Pohl: „Wir haben gut angefangen, aber nachdem der TSV den Ausgleich erzielt hatte, ging bei uns der Kopf nach unten. Wir haben viel zu viel quer gespielt und von keiner Position mehr richtig Druck auf die Abwehr bekommen. Die Chancenverwertung war nicht gut und wir haben kein gutes Spiel gemacht.“ Am Ende erzielte der TVG durch die 4:2-Abwehr die entscheidenden Ballgewinne. „Moral und Einsatz meines Teams waren klasse, die spielerische Leistung leider nicht.“

Im Tor des TVG tauchte indes ein bekanntes Gesicht auf: Moritz Mangold wurde reaktiviert. Durch die Rückenverletzung von Fabian Lieb war man zum Handeln auf der Torhüterposition gezwungen. Fünf Minuten vor Spielbeginn wurde die Spielerlaubnis für Mangold erteilt und er trug auch gleich mit Paraden zum Sieg der Saasemer bei. hm