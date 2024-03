Volles Haus beim B-Klassen-Derby

Der FV Leutershausen hat den vorläufigen Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-B-Klasse verpasst. Im wegen des Mathaisemarkts vorgezogenen Derby beim SV Schriesheim II musste sich der Tabellenzweite mit einem 1:1 begnügen. „Wir wollten drei Punkte mitnehmen, müssen in doppelter Unterzahl dann aber mit dem Punkt zufrieden sein“, sprach FVL-Trainer Dominik Sättele am Ende von einem gerechten Punkt. „Wir hätten unsere Chancen besser nutzen müssen.“