Voltigierturnier lockt wieder ins Großsachsener Tal

Am Wochenende findet das alljährliche bekannte Voltigierturnier auf der Reitanlage des Reit-, Fahr- und Pferdezuchtvereins Großsachsen in der Talstraße statt. Am Samstag und am Sonntag beginnt das Turnier jeweils um 9 Uhr. Am Samstag endet es gegen 17 Uhr und am Sonntag gegen 16 Uhr.