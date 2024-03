Waldhof will ans rettende Ufer

Den Hashtag, den der SV Waldhof als Motto über den Rest der Saison gestellt hat, konnte der Fußball-Drittligist in diesem Jahr noch nicht mit Leben füllen. Auf den Slogan „üwwermstrich“ hört die Kampagne zur Mission Klassenerhalt in den sozialen Netzwerken. Meint: Die Kurpfälzer wollen alles dafür tun, um am Ende über dem Abstiegsstrich zu landen.